История обменного курса албанский лек–тонганские паанги

Обменный курс албанских лека/тонганские паанги сейчас составляет 0,025, отражая изменение в размере -2.016% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.576% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/тонганские паанги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,026, и минимумом, равным 0,025, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -2.028%.