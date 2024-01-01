История обменного курса албанский лек–суринамские доллары

Обменный курс албанских лека/суринамские доллары сейчас составляет 0,382, отражая изменение в размере 0.367% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.343% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/суринамские доллары колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,385, и минимумом, равным 0,375, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.359%.