История обменного курса албанский лек–шведские кроны

Обменный курс албанских лека/шведские кроны сейчас составляет 0,118, отражая изменение в размере 0.196% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.340% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/шведские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,120, и минимумом, равным 0,117, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.797%.