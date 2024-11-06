История обменного курса албанский лек–польские злотые

Обменный курс албанских лека/польские злотые сейчас составляет 0,044, отражая изменение в размере -0.061% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.804% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/польские злотые колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,045, и минимумом, равным 0,044, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.705%.