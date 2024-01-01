История обменного курса албанский лек–норвежские кроны

Обменный курс албанских лека/норвежские кроны сейчас составляет 0,120, отражая изменение в размере 0.199% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.528% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/норвежские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,123, и минимумом, равным 0,119, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.696%.