История обменного курса албанский лек–ливанские фунты

Обменный курс албанских лека/ливанские фунты сейчас составляет 978,029, отражая изменение в размере -0.490% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.976% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/ливанские фунты колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 995,756, и минимумом, равным 973,908, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.751%.