История обменного курса албанский лек–лаосские кипы

Обменный курс албанских лека/лаосские кипы сейчас составляет 239,604, отражая изменение в размере -0.502% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.975% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/лаосские кипы колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 244,086, и минимумом, равным 238,426, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.749%.