История обменного курса албанский лек–японские иены

Обменный курс албанских лека/японские иены сейчас составляет 1,667, отражая изменение в размере -0.561% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.210% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/японские иены колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,696, и минимумом, равным 1,665, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.725%.