История обменного курса албанский лек–гондурасские лемпиры

Обменный курс албанских лека/гондурасские лемпиры сейчас составляет 0,275, отражая изменение в размере -0.471% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.914% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/гондурасские лемпиры колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,280, и минимумом, равным 0,274, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.769%.