История обменного курса албанский лек–британские фунты стерлингов

Обменный курс албанских лека/британские фунты стерлингов сейчас составляет 0,008, отражая изменение в размере -0.095% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.981% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/британские фунты стерлингов колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,009, и минимумом, равным 0,008, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.814%.