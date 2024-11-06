История обменного курса албанский лек–китайские юани

Обменный курс албанских лека/китайские юани сейчас составляет 0,078, отражая изменение в размере -0.009% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.199% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/китайские юани колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,079, и минимумом, равным 0,078, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.744%.