История обменного курса албанский лек–бразильские реалы

Обменный курс албанских лека/бразильские реалы сейчас составляет 0,063, отражая изменение в размере 0.313% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.255% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/бразильские реалы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,065, и минимумом, равным 0,062, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.237%.