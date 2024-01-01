История обменного курса албанский лек–боливийские боливиано

Обменный курс албанских лека/боливийские боливиано сейчас составляет 0,076, отражая изменение в размере -0.183% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.968% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,077, и минимумом, равным 0,075, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.859%.