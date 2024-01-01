История обменного курса албанский лек–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Обменный курс албанских лека/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 0,020, отражая изменение в размере 0.067% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.078% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,020, и минимумом, равным 0,020, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.728%.