История обменного курса албанский лек–нидерландские антильские гульдены

Обменный курс албанских лека/нидерландские антильские гульдены сейчас составляет 0,020, отражая изменение в размере -0.471% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.976% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/нидерландские антильские гульдены колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,020, и минимумом, равным 0,019, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.752%.