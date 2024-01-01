История обменного курса дирхам ОАЭ–мальдивские руфии

Обменный курс дирхама ОАЭ/мальдивские руфии сейчас составляет 4,198, отражая изменение в размере 1.320% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.168% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 4,205, и минимумом, равным 4,142, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.336%.