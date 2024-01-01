阿聯酋迪拉姆兌馬爾代夫拉菲亞匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌馬爾代夫拉菲亞的匯率目前為4.139，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了0.000%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌馬爾代夫拉菲亞的匯率波動，在26-07-2024高見4.194，並在22-07-2024低見4.139。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-1.314%。