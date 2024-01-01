История обменного курса дирхам ОАЭ–мавританские угии

Обменный курс дирхама ОАЭ/мавританские угии сейчас составляет 10,830, отражая изменение в размере 0.122% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.119% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/мавританские угии колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 10,830, и минимумом, равным 10,771, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.453%.