阿聯酋迪拉姆兌毛里塔尼亞烏吉亞匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌毛里塔尼亞烏吉亞的匯率目前為10.787，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.107%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌毛里塔尼亞烏吉亞的匯率波動，在25-07-2024高見10.792，並在23-07-2024低見10.767。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.197%。