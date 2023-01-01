1 بيزو فلبيني إلى كولون سلفادوري

تحويل PHP إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٠٫١٦ svc

1.00000 PHP = 0.15670 SVC

Mid-market exchange rate at 02:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.073289.17971.465241.646520.963418.7263
1GBP1.1528711.23725102.8121.689221.89821.1106821.5888
1USD0.93180.808244183.0971.36531.534210.8979517.449
1INR0.01121330.009726510.012034110.01643020.01846290.0108060.209984

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / كولون سلفادوري
1 PHP0.15670 SVC
5 PHP0.78350 SVC
10 PHP1.56700 SVC
20 PHP3.13400 SVC
50 PHP7.83500 SVC
100 PHP15.67000 SVC
250 PHP39.17500 SVC
500 PHP78.35000 SVC
1000 PHP156.70000 SVC
2000 PHP313.40000 SVC
5000 PHP783.50000 SVC
10000 PHP1567.00000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / Philippine Peso
1 SVC6.38163 PHP
5 SVC31.90815 PHP
10 SVC63.81630 PHP
20 SVC127.63260 PHP
50 SVC319.08150 PHP
100 SVC638.16300 PHP
250 SVC1595.40750 PHP
500 SVC3190.81500 PHP
1000 SVC6381.63000 PHP
2000 SVC12763.26000 PHP
5000 SVC31908.15000 PHP
10000 SVC63816.30000 PHP