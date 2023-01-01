ألف بيزو فلبيني إلى كولون سلفادوري

تحويل PHP إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ php
١٥٦٫٨٠ svc

1.00000 PHP = 0.15680 SVC

Mid-market exchange rate at 02:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.073289.1921.465191.646520.963518.7271
1GBP1.15311.23735102.8341.689291.898361.1109221.5915
1USD0.93180.808179183.10851.365251.534210.8977517.4498
1INR0.01121180.009724380.012032510.01642730.01846040.01080210.209964

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / كولون سلفادوري
1 PHP0.15680 SVC
5 PHP0.78398 SVC
10 PHP1.56796 SVC
20 PHP3.13592 SVC
50 PHP7.83980 SVC
100 PHP15.67960 SVC
250 PHP39.19900 SVC
500 PHP78.39800 SVC
1000 PHP156.79600 SVC
2000 PHP313.59200 SVC
5000 PHP783.98000 SVC
10000 PHP1567.96000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / Philippine Peso
1 SVC6.37771 PHP
5 SVC31.88855 PHP
10 SVC63.77710 PHP
20 SVC127.55420 PHP
50 SVC318.88550 PHP
100 SVC637.77100 PHP
250 SVC1594.42750 PHP
500 SVC3188.85500 PHP
1000 SVC6377.71000 PHP
2000 SVC12755.42000 PHP
5000 SVC31888.55000 PHP
10000 SVC63777.10000 PHP