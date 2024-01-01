1 Filipinler pesosundan El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile PHP → SVC çevirin

1,000₱ PHP = 0,1491₡ SVC

08:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → SVC çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SVC
1 PHP → SVCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15210,1575
Düşük0,14860,1486
Ortalama0,14990,1534
Değişim-1.99%-3.69%
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1 PHP → SVC istatistikleri

PHP → SVC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1521, en düşük 0,1486 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1499 oldu. PHP → SVC kurundaki değişiklik -1.99 değerindeydi.

PHP → SVC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1575, en düşük 0,1486 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1534 oldu. PHP → SVC kurundaki değişiklik -3.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - SVC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5480,7921.398,46154,6457,245
1 CAD0,7110,6731,0990,562992,625109,7675,142
1 EUR1,0551,48611,6330,8351.475,03163,1157,641
1 AUD0,6460,910,61210,512903,33599,8934,68

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / El Salvador Kolonu
1 PHP0,14906 SVC
5 PHP0,74532 SVC
10 PHP1,49064 SVC
20 PHP2,98128 SVC
50 PHP7,45320 SVC
100 PHP14,90640 SVC
250 PHP37,26600 SVC
500 PHP74,53200 SVC
1000 PHP149,06400 SVC
2000 PHP298,12800 SVC
5000 PHP745,32000 SVC
10000 PHP1.490,64000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Filipinler Pesosu
1 SVC6,70851 PHP
5 SVC33,54255 PHP
10 SVC67,08510 PHP
20 SVC134,17020 PHP
50 SVC335,42550 PHP
100 SVC670,85100 PHP
250 SVC1.677,12750 PHP
500 SVC3.354,25500 PHP
1000 SVC6.708,51000 PHP
2000 SVC13.417,02000 PHP
5000 SVC33.542,55000 PHP
10000 SVC67.085,10000 PHP