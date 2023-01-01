10 بيزو فلبيني إلى دولار هونغ كونغ

تحويل PHP إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ php
١٫٤٠ hkd

1.00000 PHP = 0.13963 HKD

Mid-market exchange rate at 00:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072789.1951.465741.646760.964518.7419
1GBP1.1532711.23705102.8611.690311.899061.1123321.6134
1USD0.932250.808375183.151.36641.535160.899117.4717
1INR0.01121140.009721890.012026510.0164330.01846250.0108130.210123

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار هونغ كونغ
1 PHP0.13963 HKD
5 PHP0.69815 HKD
10 PHP1.39630 HKD
20 PHP2.79260 HKD
50 PHP6.98150 HKD
100 PHP13.96300 HKD
250 PHP34.90750 HKD
500 PHP69.81500 HKD
1000 PHP139.63000 HKD
2000 PHP279.26000 HKD
5000 PHP698.15000 HKD
10000 PHP1396.30000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Philippine Peso
100 HKD716.18000 PHP
200 HKD1432.36000 PHP
300 HKD2148.54000 PHP
500 HKD3580.90000 PHP
1000 HKD7161.80000 PHP
2000 HKD14323.60000 PHP
2500 HKD17904.50000 PHP
3000 HKD21485.40000 PHP
4000 HKD28647.20000 PHP
5000 HKD35809.00000 PHP
10000 HKD71618.00000 PHP
20000 HKD143236.00000 PHP