جنيه مانكس إلى كواشا زامبي

تحويل IMP إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
29828.90 zmw

1.00000 IMP = 29.82890 ZMW

Mid-market exchange rate at 20:52
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492011.658270.964418.8234
1 GBP1.1527411.263105.2521.719831.911461.111721.6975
1 USD0.912650.791766183.3351.36171.513430.880217.1793
1 INR0.01095170.0095010.011999810.01634010.01816080.01056220.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / زيميو
1 IMP29.82890 ZMW
5 IMP149.14450 ZMW
10 IMP298.28900 ZMW
20 IMP596.57800 ZMW
50 IMP1491.44500 ZMW
100 IMP2982.89000 ZMW
250 IMP7457.22500 ZMW
500 IMP14914.45000 ZMW
1000 IMP29828.90000 ZMW
2000 IMP59657.80000 ZMW
5000 IMP149144.50000 ZMW
10000 IMP298289.00000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / جنيه جزيرة مان
1 ZMW0.03352 IMP
5 ZMW0.16762 IMP
10 ZMW0.33525 IMP
20 ZMW0.67049 IMP
50 ZMW1.67622 IMP
100 ZMW3.35245 IMP
250 ZMW8.38112 IMP
500 ZMW16.76225 IMP
1000 ZMW33.52450 IMP
2000 ZMW67.04900 IMP
5000 ZMW167.62250 IMP
10000 ZMW335.24500 IMP