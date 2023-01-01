لمبيرة هندوراسية إلى بيزو كولومبي
تحويل HNL إلى COP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى بيزو كولومبي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / البيزو الكولومبي
|1 HNL
|160.20800 COP
|5 HNL
|801.04000 COP
|10 HNL
|1602.08000 COP
|20 HNL
|3204.16000 COP
|50 HNL
|8010.40000 COP
|100 HNL
|16020.80000 COP
|250 HNL
|40052.00000 COP
|500 HNL
|80104.00000 COP
|1000 HNL
|160208.00000 COP
|2000 HNL
|320416.00000 COP
|5000 HNL
|801040.00000 COP
|10000 HNL
|1602080.00000 COP