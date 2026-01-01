إن اللاري الجورجي هو العملة الرسمية لدولة جورجيا. وهو الأكثر شيوعاً تحويلاً إلى الدولار الأميركي. رمز العملة للاري هو GEL، وإشارته هي <unk> . وقام محافظ المصرف الوطني لجورجيا بعرض هذه العلامة في تموز/يوليه 2014. إنها دائرة مكونة من ثلاثة أرباع مفتوحة في رباعي اليمين السفلي. ولديه خطين متوازيين عموديين... تعرف على المزيد حول GEL،

الإمارات العربية المتحدة درهم

الإمارات العربية المتحدة درهم

إن درهم الإمارات العربية المتحدة هو عملة الإمارات العربية المتحدة. تم اختصار الدرهام بواسطة رمز العملة AED ، ورمزه هو د.ا.ا.ا.ا.. الاختصارات غير الرسمية تشمل 'Dhs' و 'DH'. أكثر تبادل AED شعبية هو مع الروبيات الهندية (INR to AED). والدرهام عبارة عن عملة ورقية، ومعامل تحويلها له 6 أرقام هامة.



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