دولار فيجي إلى فرنك غيني

تحويل FJD إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
3782780 gnf

1.00000 FJD = 3782.78000 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:51 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

FJD إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 GNF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.0649588.42921.438211.662430.964918.2006
1GBP1.1548711.23102.1341.661121.920071.1143321.0214
1USD0.939050.813008183.0361.35051.561040.90617.0906
1INR0.01130850.009791030.01204310.0162640.01879950.01091090.205822

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار فيجي / Guinean Franc
1 FJD3782.78000 GNF
5 FJD18913.90000 GNF
10 FJD37827.80000 GNF
20 FJD75655.60000 GNF
50 FJD189139.00000 GNF
100 FJD378278.00000 GNF
250 FJD945695.00000 GNF
500 FJD1891390.00000 GNF
1000 FJD3782780.00000 GNF
2000 FJD7565560.00000 GNF
5000 FJD18913900.00000 GNF
10000 FJD37827800.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / دولار فيجي
1 GNF0.00026 FJD
5 GNF0.00132 FJD
10 GNF0.00264 FJD
20 GNF0.00529 FJD
50 GNF0.01322 FJD
100 GNF0.02644 FJD
250 GNF0.06609 FJD
500 GNF0.13218 FJD
1000 GNF0.26436 FJD
2000 GNF0.52871 FJD
5000 GNF1.32178 FJD
10000 GNF2.64356 FJD