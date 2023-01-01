بيزو دومنيكاني إلى بيزو كولومبي

تحويل DOP إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 dop
69067.50 cop

1.00000 DOP = 69.06750 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

DOP إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 COP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065888.59691.438351.664790.9647518.2195
1GBP1.152811.22875102.1421.658261.919321.1121721.0051
1USD0.938250.813835183.12711.349551.562010.9048517.0947
1INR0.01128710.009790250.012029810.01623480.01879060.01088510.205645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

DOP إلى EUR

DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / البيزو الكولومبي
1 DOP69.06750 COP
5 DOP345.33750 COP
10 DOP690.67500 COP
20 DOP1381.35000 COP
50 DOP3453.37500 COP
100 DOP6906.75000 COP
250 DOP17266.87500 COP
500 DOP34533.75000 COP
1000 DOP69067.50000 COP
2000 DOP138135.00000 COP
5000 DOP345337.50000 COP
10000 DOP690675.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / البيزو الدومينيكي
1 COP0.01448 DOP
5 COP0.07239 DOP
10 COP0.14479 DOP
20 COP0.28957 DOP
50 COP0.72393 DOP
100 COP1.44786 DOP
250 COP3.61965 DOP
500 COP7.23930 DOP
1000 COP14.47860 DOP
2000 COP28.95720 DOP
5000 COP72.39300 DOP
10000 COP144.78600 DOP