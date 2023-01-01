東加勒比元兌澤西鎊匯率

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1 EUR10.86381.0972591.44211.489571.651240.957618.956
1 GBP1.1576811.2703105.8641.72451.911661.1085921.9456
1 USD0.911350.787216183.33751.357551.504890.8727517.2759
1 INR0.01093590.009446120.011999410.01628980.01805780.01047250.2073

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如何將東加勒比元兌換成to Jersey pounds

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

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    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇XCD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JEP你要兌換成哪一種目標貨幣。

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東加勒比元熱門貨幣組合

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東加勒比元澤西鎊兌換率
1 XCD0.29051 JEP
5 XCD1.45254 JEP
10 XCD2.90507 JEP
20 XCD5.81014 JEP
50 XCD14.52535 JEP
100 XCD29.05070 JEP
250 XCD72.62675 JEP
500 XCD145.25350 JEP
1000 XCD290.50700 JEP
2000 XCD581.01400 JEP
5000 XCD1452.53500 JEP
10000 XCD2905.07000 JEP
澤西鎊東加勒比元兌換率
1 JEP3.44226 XCD
5 JEP17.21130 XCD
10 JEP34.42260 XCD
20 JEP68.84520 XCD
50 JEP172.11300 XCD
100 JEP344.22600 XCD
250 JEP860.56500 XCD
500 JEP1721.13000 XCD
1000 JEP3442.26000 XCD
2000 JEP6884.52000 XCD
5000 JEP17211.30000 XCD
10000 JEP34422.60000 XCD