薩摩亞塔拉兌烏拉圭比索匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌烏拉圭比索的匯率目前為14.578，較昨日改變了0.144%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.307%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌烏拉圭比索的匯率波動，在25-07-2024高見14.916，並在29-07-2024低見14.487。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了1.547%。