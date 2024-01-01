烏拉圭比索兌薩摩亞塔拉匯率歷史紀錄

今日，烏拉圭比索兌薩摩亞塔拉的匯率目前為0.068，較昨日改變了0.581%。在過去一星期，烏拉圭比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.531%。

在過去一星期，烏拉圭比索兌薩摩亞塔拉的匯率波動，在29-07-2024高見0.069，並在25-07-2024低見0.067。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-1.523%。