薩摩亞塔拉兌肯雅先令匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌肯雅先令的匯率目前為47.235，較昨日改變了0.094%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.599%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌肯雅先令的匯率波動，在25-07-2024高見49.246，並在29-07-2024低見46.992。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.357%。