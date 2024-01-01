萨摩亚塔拉 至肯尼亚先令 汇率历史

今日 萨摩亚塔拉 至肯尼亚先令 的汇率目前为 47.397，较昨日变动 -0.329%。过去一周，萨摩亚塔拉 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.564%。

过去一周，萨摩亚塔拉 至肯尼亚先令 的汇率在 17-10-2024 的最高点 47.975 和 22-10-2024 的最低点 46.867 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值增加了 1.417%。