薩摩亞塔拉兌埃及鎊匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌埃及鎊的匯率目前為17.591，較昨日改變了-0.704%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.021%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌埃及鎊的匯率波動，在25-07-2024高見17.901，並在29-07-2024低見17.400。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.405%。