萨摩亚塔拉 至埃及镑 汇率历史

今日 萨摩亚塔拉 至埃及镑 的汇率目前为 17.904，较昨日变动 -0.510%。过去一周，萨摩亚塔拉 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.281%。

过去一周，萨摩亚塔拉 至埃及镑 的汇率在 17-10-2024 的最高点 18.075 和 22-10-2024 的最低点 17.678 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值下降了 -1.250%。