越南盾兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌坦桑尼亞先令的匯率目前為0.107，較昨日改變了0.849%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.318%。

在過去一星期，越南盾兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在29-07-2024高見0.107，並在24-07-2024低見0.105。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了1.226%。