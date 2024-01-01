越南盾兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌塞拉里昂列昂的匯率目前為0.890，較昨日改變了-0.416%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.522%。

在過去一星期，越南盾兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在29-07-2024高見0.896，並在24-07-2024低見0.887。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.660%。