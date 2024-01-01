10,000 越南盾兌巴拉圭瓜拉尼
以實時匯率將VND兌換成PYG
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如何將越南盾兌換成巴拉圭瓜拉尼
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇VND你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇PYG你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前VND兌PYG的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。
|越南盾巴拉圭瓜拉尼兌換率
|1000 VND
|299.02600 PYG
|2000 VND
|598.05200 PYG
|5000 VND
|1,495.13000 PYG
|10000 VND
|2,990.26000 PYG
|20000 VND
|5,980.52000 PYG
|50000 VND
|14,951.30000 PYG
|100000 VND
|29,902.60000 PYG
|200000 VND
|59,805.20000 PYG
|500000 VND
|149,513.00000 PYG
|1000000 VND
|299,026.00000 PYG
|2000000 VND
|598,052.00000 PYG
|5000000 VND
|1,495,130.00000 PYG