越南盾兌日元匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌日元的匯率目前為0.006，較昨日改變了0.278%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.784%。

在過去一星期，越南盾兌日元的匯率波動，在22-07-2024高見0.006，並在25-07-2024低見0.006。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.517%。