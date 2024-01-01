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VND兌CZK的統計資料

在過去30日，VND兌CZK的匯率高見0.0009，低見0.0009，平均匯率則為0.0009。VND兌CZK的波動率為1.10。

在過去90日，VND兌CZK的匯率高見0.0009，低見0.0009，平均匯率則為0.0009. VND兌CZK的波動率為-0.29。

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 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.5280.9241.3431,382.581.38535.997154.005
1 AUD0.65410.6050.879904.6910.90723.554100.773
1 EUR1.0821.65411.4541,496.091.49938.952166.65
1 SGD0.7441.1380.68811,029.131.03126.794114.634

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如何將越南盾兌換成捷克克朗

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越南盾捷克克朗兌換率
1000 VND0.92825 CZK
2000 VND1.85649 CZK
5000 VND4.64124 CZK
10000 VND9.28247 CZK
20000 VND18.56494 CZK
50000 VND46.41235 CZK
100000 VND92.82470 CZK
200000 VND185.64940 CZK
500000 VND464.12350 CZK
1000000 VND928.24700 CZK
2000000 VND1,856.49400 CZK
5000000 VND4,641.23500 CZK
捷克克朗越南盾兌換率
1 CZK1,077.30000 VND
5 CZK5,386.50000 VND
10 CZK10,773.00000 VND
20 CZK21,546.00000 VND
50 CZK53,865.00000 VND
100 CZK107,730.00000 VND
250 CZK269,325.00000 VND
500 CZK538,650.00000 VND
1000 CZK1,077,300.00000 VND
2000 CZK2,154,600.00000 VND
5000 CZK5,386,500.00000 VND
10000 CZK10,773,000.00000 VND