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1 CZK兌VND匯率過去30日過去90日
1,098.62001,127.9500
1,081.97001,074.1800
一般1,090.53031,100.8857
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CZK兌VND的統計資料

在過去30日，CZK兌VND的匯率高見1,098.6200，低見1,081.9700，平均匯率則為1,090.5303。CZK兌VND的波動率為-0.43。

在過去90日，CZK兌VND的匯率高見1,127.9500，低見1,074.1800，平均匯率則為1,100.8857. CZK兌VND的波動率為0.43。

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 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0860.8441,503.234.27590.89135.7710.959
1 USD0.92110.7771,384.73.93783.72432.9510.884
1 GBP1.1851.28711,781.765.067107.73242.3991.137
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.060.0240.001

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如何將捷克克朗兌換成越南盾

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捷克克朗越南盾兌換率
1 CZK1,084.39000 VND
5 CZK5,421.95000 VND
10 CZK10,843.90000 VND
20 CZK21,687.80000 VND
50 CZK54,219.50000 VND
100 CZK108,439.00000 VND
250 CZK271,097.50000 VND
500 CZK542,195.00000 VND
1000 CZK1,084,390.00000 VND
2000 CZK2,168,780.00000 VND
5000 CZK5,421,950.00000 VND
10000 CZK10,843,900.00000 VND
越南盾捷克克朗兌換率
1000 VND0.92218 CZK
2000 VND1.84435 CZK
5000 VND4.61088 CZK
10000 VND9.22176 CZK
20000 VND18.44352 CZK
50000 VND46.10880 CZK
100000 VND92.21760 CZK
200000 VND184.43520 CZK
500000 VND461.08800 CZK
1000000 VND922.17600 CZK
2000000 VND1,844.35200 CZK
5000000 VND4,610.88000 CZK