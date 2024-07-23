越南盾兌維德角埃斯庫多匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌維德角埃斯庫多的匯率目前為0.004，較昨日改變了0.523%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.767%。

在過去一星期，越南盾兌維德角埃斯庫多的匯率波動，在29-07-2024高見0.004，並在23-07-2024低見0.004。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.144%。