維德角埃斯庫多兌越南盾匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌越南盾的匯率目前為248.528，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.289%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌越南盾的匯率波動，在21-07-2024高見249.634，並在25-07-2024低見248.026。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.160%。