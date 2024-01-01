越南盾兌哥倫比亞比索匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌哥倫比亞比索的匯率目前為0.161，較昨日改變了1.063%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.887%。

在過去一星期，越南盾兌哥倫比亞比索的匯率波動，在29-07-2024高見0.161，並在23-07-2024低見0.158。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.728%。