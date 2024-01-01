越南盾兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌安哥拉寬紮的匯率目前為0.035，較昨日改變了0.015%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.581%。

在過去一星期，越南盾兌安哥拉寬紮的匯率波動，在24-07-2024高見0.035，並在23-07-2024低見0.035。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.749%。