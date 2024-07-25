烏干達先令兌瓦努阿圖瓦圖匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌瓦努阿圖瓦圖的匯率目前為0.033，較昨日改變了0.278%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.496%。

在過去一星期，烏干達先令兌瓦努阿圖瓦圖的匯率波動，在29-07-2024高見0.033，並在25-07-2024低見0.032。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.538%。