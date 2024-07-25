瓦努阿圖瓦圖兌烏干達先令匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌烏干達先令的匯率目前為30.624，較昨日改變了-0.128%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.024%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌烏干達先令的匯率波動，在25-07-2024高見30.951，並在29-07-2024低見30.545。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.541%。