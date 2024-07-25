烏干達先令兌馬爾代夫拉菲亞匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌馬爾代夫拉菲亞的匯率目前為0.004，較昨日改變了0.579%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.339%。

在過去一星期，烏干達先令兌馬爾代夫拉菲亞的匯率波動，在25-07-2024高見0.004，並在25-07-2024低見0.004。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-1.309%。