乌干达先令 至马尔代夫拉菲亚 汇率历史

今日 乌干达先令 至马尔代夫拉菲亚 的汇率目前为 0.004，较昨日变动 0.824%。过去一周，乌干达先令 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.963%。

过去一周，乌干达先令 至马尔代夫拉菲亚 的汇率在 22-10-2024 的最高点 0.004 和 21-10-2024 的最低点 0.004 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -1.350%。