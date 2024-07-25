烏干達先令兌馬達加斯加阿里亞里匯率歷史紀錄

今日，烏干達先令兌馬達加斯加阿里亞里的匯率目前為1.214，較昨日改變了0.394%。在過去一星期，烏干達先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.257%。

在過去一星期，烏干達先令兌馬達加斯加阿里亞里的匯率波動，在25-07-2024高見1.219，並在25-07-2024低見1.205。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.848%。